Глобальний індекс міст оцінив чимало напрямків по всьому світу, аби визначити, який з них найкраще підходить для життя. І одне містечко в Європі визнане найзручнішим для пішоходів, а також першим за шістьма факторами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Для відпустки найгірша: в цій країні Європи туристів втричі більше, ніж місцевих
Як визначається найкомфортніше місто для життя?
Під час оцінки міст у світі зважають на шість основних факторів: тривалість життя, дохід на душу населення, рівність доходів, зручності для відпочинку та культури, швидкість інтернету та вартість житла.
Європейські міста у переліку комфортних міст 2025 року зайняли першість, проте в топ пробився також один австралійський мегаполіс. Тож під час планування наступної подорожі варто врахувати рейтинг.
Ось 10 міст, що визнані найкомфортнішими у світі:
- Нант. Це гарне місто на заході Франції може похвалитися історичними пам'ятками та жвавим міським життям.
- Цюрих. Найбільше місто Швейцарії славиться своїм високим рівнем життя та неймовірними краєвидами, а також яскравою культурною атмосферою.
- Рейк'явік. Столиця Ісландії постійно входить до переліку найкращих міст для життя у світі – це ідеальне місце для спокійних прогулянок, спостереження за птахами та активного культурного життя.
- Люксембург. Столиця однойменної країни відома низьким рівнем злочинності та бездоганно чистими й красивими вулицями. Окрім того, там є безплатний громадський транспорт.
- Базель. Швейцарське місто поєднує багату культуру та практичні й високоякісні умови життя.
- Берген. Це місто вважається одним з найкомфортніших у Норвегії – воно може похвалитися неймовірними краєвидами: фіордами, горами та узбережжям.
- Берн. Столиця Швейцарії може похвалитися неймовірним середньовічним старим містом, що є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Канберра. Столиця Австралії відома як надзвичайно комфортний мегаполіс, що поєднує унікальну природну красу, сучасні зручності та добре продуманий міський дизайн.
- Гренобль. Саме це місто, розташоване у Французьких Альпах – це справжня перлина, що водночас є найкомфортнішим містом для життя у світі, пише The Telegraph. Жвава культура поєднується з відмінною якістю життя та неймовірною природою. Окрім того, місто є центром наукових досліджень та технологічних інновацій. Гренобль відомий також тим, що є надзвичайно зручним для пішоходів та велосипедистів.
Що ще потрібно знати мандрівникам?
Туристам радять пропустити один популярний курорт у 2026 році – там дуже багато людей, місцеві незадоволені напливом відпочивальників, а ціни надзвичайно високі.
А під час подорожей літаком варто бути обережними в аеропорту – одна помилка з телефоном може призвести до того, що вам відмовлять у посадці на рейс.