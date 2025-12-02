Зимовими відпустками, що раніше були рідкістю, зараз нікого не здивувати – все більше мандрівників прагнуть оминути туристичний сезон та насолодитися популярними місцями в холодніші, але спокійніші місяці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І одну європейську країну цьогоріч краще оминути – адже вона отримала статус найбільш переповненого туристичного напрямку у світі.

В якій країні Європи найбільше туристів?

Здавалося б, що такі країни, як Греція та Італія, з їхніми неймовірними морськими курортами, мають притягувати найбільше відпочивальників, та це не так. Є одна країна без виходу до моря, де на одного місцевого мешканця припадає три туристи.

Населення цієї країни становить всього 9 мільйонів, а ось щороку відвідує країну 32 мільйони іноземних туристів. Співвідношення становить один житель на 3,6 туриста – і цією країною є Австрія. Більшість туристів прямують до столиці країни – Відня.

Відень відомий як "місто мрій" – тож не дивно, що мільйони людей з усієї Європи прагнуть відвідати його визначні пам'ятки – палац Шенбрунн, Віденський оперний театр та Музей природничої історії. Бароова архітектура столиці, історичні пам'ятки та яскраве нічне життя створюють ідеальне поєднання, що однаково привабливе для молоді та старших мандрівників.

На щастя, місто звикло до великої кількості туристів – але й інші частини Австрії стають все популярніші. Зокрема, Гальштат – це невелике містечко, де зараз спостерігається величезний наплив туристів. А все через неймовірний гірський хребет, гарні будиночки, водоспади та солоні озера.

І місту – саме з якого, за чутками, черпали натхнення для створення королівства Еренделл з мультфільму "Крижане серце", зараз все ж доводиться боротися з надмірним туристом, пише Business Insider. Там встановлюють паркани, аби загородити краєвид, а також намагаються обмежити кількість туристичних автобусів.

У Гальштаті живе всього 800 мешканців – та до пандемії кількість туристів щодня могла досягати 10 000.

Що ще варто знати туристам?