Саме так сталося з однією з пасажирок, історію якої опублікувало Newsweek.

Що сталося у літаку?

Жінка розповіла, що відчула дивну тривогу одразу після того, як зайняла своє законне місце біля ілюмінатора. За її словами, передчуття з'явилося ще до зльоту – і, як виявилося, не без причини. Уже за кілька хвилин чоловік із сусіднього ряду вирішив, що може скористатися "її" вікном.

Він став у проході та почав уважно дивитися в ілюмінатор, розташований фактично впритул до крісла жінки, повністю ігноруючи її особистий простір.

Залишається невідомим, чи сидів чоловік біля проходу та чи просив дозволу підійти до чужого місця. Проте для пасажирки ця ситуація стала серйозним джерелом стресу. Історія швидко стала вірусною та розділила користувачів мережі:

одні назвали поведінку чоловіка грубим вторгненням у приватний простір,

інші припустили, що для нього це міг бути перший політ у житті, а тому він просто хотів побачити зліт.

Дехто навіть порадив жінці мовчки опустити шторку ілюмінатора, щоб уникнути конфлікту.



Кому "належить" ілюмінатор / Фото Unsplash

Чому це важливо?

Аналітики зазначають, що подібні випадки – симптом ширшої проблеми: відсутності чіткого розуміння авіаційного етикету. Пасажири дедалі частіше сперечаються щодо особистого простору, місць для ручної поклажі та меж допустимої поведінки на борту.

Довідка. Хоча авіакомпанії рідко прописують це окремим пунктом, у сфері авіаційного етикету існує загальноприйняте правило. Як пише Windrose.aero, пасажир, який придбав місце біля вікна, контролює ілюмінатор – відкривати чи закривати шторку вирішує саме він. Це питання не стільки юридичне, скільки поваги до особистого простору.

Як чоловік помстився пасажирці у літаку?

Раніше ми писали, що блогер помстився жінці в літаку, ноги якої висунулися з-під його сидіння. Він не зробив їй зауваження, а просто вилив воду на ноги сусідки. Коментарі під відео розділилися: деякі підтримали хлопця, інші вважають, що він мав спершу чемно запитати.