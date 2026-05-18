Причиною катастрофи став підйом рівня води. Про це повідомили працівника парку-пам'ятки у власних соцмережах.

Дивіться також Зірка "Ліги сміху" завітав у Межигір'я після поранення та пожартував про Януковича

Що сталося у Межигір'ї?

Поряд з парком розташоване Київське водосховище, саме зростання рівня води там призвело до затоплення. Через це у корпусі судна-ресторану, розташованого в Межигір'ї стався розрив. Він стався на місці кріплення швартовного обладнання в кормовій частині лівого борту корабля.

Працівники парку швидко виявили ситуацію та почали вживати заходів щодо ліквідації наслідків. Вони відкачували воду за допомогою усієї наявної у парку техніки та обладнання. Для порятунку корабля залучили помпи, насоси та автомобільну техніку.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Попри вжиті заходи, зупинити потрапляння води у корабель не вдалося. З метою збереження майна керівництвом було прийнято рішення щодо порятунку рухомого майна, яке перебувало на борту,

– повідомила адміністрація "Межигір'я" в фейсбуці.

Частина корабля залишається підтопленою. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії. Судно занурилося приблизно на 1 метр у воду і лягло на ґрунт.

Зверніть увагу! "Межигір'я" – колишня приватна резиденція Віктора Януковича в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він займав з 2002 по 2014 роки. Журналісти та політики називають маєток символом корупції президентського масштабу і "музеєм корупції". 22 лютого 2014 року "Межигір'я" було відкрите для преси у зв'язку з тим, що Янукович покинув Київ. На території виявили документи, що підтверджували великі масштаби витрат на розбудову резиденції. У 2014 році Верховна Рада України прийняла постанову про передачу "Межигір'я" у державну власність.

Новини про Межигір'я?

У 2023 році Володимир Зеленський підписав закон, що вирішив долю ексрезиденції Януковича. Цей документ передбачав створення пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення для охорони зразків паркового будівництва і природи.