Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт парку-пам'ятки Межигір'я.

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Потрапити у "Хонку" можна за понад пів тисячі гривень

"Скромні" хороми президента-втікача Януковича були закриті 3 роки.

Але з березня усередину уже можуть зайти відвідувачі парку. Щоправда, лише у складі екскурсійної групи.

Квиток на екскурсію дорослим обійдеться у 550 гривень. За дітей доведеться заплатити 150 гривень.

Учасники бойових дій, члени сім'ї загиблого учасника бойових дій, особи з інвалідністю І та ІІ груп, особи, що супроводжують інвалідів з обмеженими фізичними можливостями І групи, учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи можуть відвідати екскурсію безкоштовно.

Замовити її можна на сайті Межигір'я.

Також окремо доведеться заплатити за вхід на територію парку – 300/150 гривень, окрім вівторка.

Нагадаємо, що на території парку-пам'ятки розташована 121 будівля. Також проживають різні види тварин, зокрема, страуси, лами, косулі та лані.

Окрім того, на території Межигір'я є понад 500 цінних об'єктів рухомого майна: витвори мистецтва, ікони, вітражі в церкві, предмети інтер'єру тощо.