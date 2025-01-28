Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС. Джерела видання у владі підтверджують інформацію.

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Що відомо про наслідки атаки

За словами журналістів ВВС, у пресслужбі ДСНС відмовились коментувати ситуацію і називати музей. Проте на оприлюднених фотографіях видно номерні знаки, які відповідають тим транспортним засобам, що демонстрували в музеї ретро-автомобілів у Межигірʼї.

Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 квадратних метрів. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено,

– йдеться в повідомленні ДСНС.

Виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник написав про ангар, в якому "був розташований той саме музей ретро-автомобілів".

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Якою була "колекція Януковича"

Резиденцію Януковича перетворили на туристичний об'єкт у 2014 році після його втечі. Там відкрили музей ретро-авто, основу якого склали мотоцикли, легкові та вантажні автомобілі вітчизняного та закордонного виробництва з колекції колишнього президента України.

За інформацією "Автоцентру", усі експонати були ретельно відреставровані. Відкривали виставку мотоцикли Java, "Дніпро" та інші, а також продукція українського автопрому ЗАЗ.

Одним із рідкісних експонатів був універсал ГАЗ-22 у виконанні "міліція" – повністю оригінальний. А також один із 11 випущених ГА3-13 у кузові кабріолет.

Седан ЗІЛ-41047 випускали обмеженими партіями для обслуговування членів Політбюро КПРС, певний час він був найдовшим серійним автомобілем у світі. Кабріолет ЗІЛ-410441 виготовили у 2009 році для ювілейного параду на Красній площі у 2010 році.

Серед "іномарок" – Chevrolet Impala Coupe (1963 року випуску), седан Bentley S1 (1950 року, таких було лише 3,5 тисячі), реплікар Ford Classic Coupe (виготовлений на базі Ford Mustang), а також DKW із клепаним дерев'яним кузовом на металевому каркасі (1938 року).

Також у колекції були урядові лімузини, "Волинянки" та військові вантажівки.

Якою колекція була до російської атаки: дивитися фото

Раніше 24 Канал публікував фото наслідків влучання уламків ворожого БпЛА в ангар. На щастя, обійшлося без постраждалих.