Про це пише російське видання з посиланням на документи, які є в його розпорядженні, інформує 24 Канал.

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Син Януковича отримав громадянство Росії

Російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Олександр Янукович отримав російське громадянство 24 жовтня.

Відповідно до документів, він займається в Росії бізнесом. Він зареєстрував компанію у Санкт-Петербурзі 10 років тому.

Основним видом діяльності компанії вказується управління фінансово-промисловими групами.

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Нагадаємо, що у 2022 році Генпрокуратура арештувала кошти "Всеукраїнського банку розвитку", власником якої з 2011 року був старший син Віктора Януковича. Олександр Янукович володів 100% акцій банку. Усі кошти, які арештували, віддали на потреби ЗСУ.