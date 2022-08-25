Олександр Янукович володів 100% акцій банку. Усі кошти, які арештували, віддали на потреби ЗСУ.

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Банк легалізовував злочинні гроші

Працівники банку намагались приховати походження готівкових коштів цієї фінустанови. Це свідчить лише про те, що вони не мають законного джерела походження. Тож банківські робітники легалізовували доходи, які були отримані злочинним шляхом, за допомогою фінансових операцій

Сума арештованих коштів склала понад 300 мільйонів гривень

Під час здійснення досудового розслідування прокурорами Офісу Генерального прокурора наклали арешт на кошти службових осіб цього банку та сина експрезидента. Згодом за рішенням суду кошти передали АРМА.

Ще з початку збройної агресії РФ прокурори Офісу Генерального прокурора ініціювали примусове вилучення майна, арештованого у кримінальному провадженні за підозрою сина колишнього президента. Наразі суд постановив відправити зазначені кошти Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України. Нині 304 мільйона гривень зараховані на спеціальний рахунок для забезпечення обороноздатності України,

– мовиться у повідомленні.

На що підуть гроші

Керівник розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства генерал-майор Кирило Буданов уточнив, що гроші використають "на закупівлю технічних засобів, які дозволять збільшити ефективність ведення розвідки" і сприятимуть знищенню ворога.

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