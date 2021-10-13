Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання слідчого детектива НАБУ. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня.

Раніше Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я

У чому підозрюють Януковича-молодшого

Олександр, або як його називали "Сашко-стоматолог", Янукович разом із батьком залишив Україну у 2014 році.

Наразі ВАКС кваліфікував його дії за такими статтями:

  • частиною 3 статті 27 – організатор вчинення злочину або керівник його підготовки чи вчинення у справі за частиною 2 статті 205 – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців
  • частиною 5 статті 27 – співучасть у злочині у справі щодо частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • і щодо співучасті у справі, відкритою за частиною 3 статті 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Що відомо про Олександра Януковича?

Він старший син президента-утікача, відомий також під прізвиськом "Саша Стоматолог". За правління батька, мав вплив на ринку нафтопродуктів, у будівництві, шляхобудуванні (Донецький облавтодор), нерухомості, земельному бізнесі, елітному суднобудуванні, банківській справі, зерноторгівлі.

Йому належав зокрема "Всеукраїнський банк розвитку", з якого незаконно вивели понад 2 мільярди гривень.

Заочний арешт отримав і Віктор Янукович

  • У жовтні 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання.
  • У січні 2021 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".
  • 7 жовтня антикорупційний суд заочно заарештував президента-втікача Віктора Януковича. Справа стосується привласнення "Межигір'я".