Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання слідчого детектива НАБУ. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня.
Раніше Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я
У чому підозрюють Януковича-молодшого
Олександр, або як його називали "Сашко-стоматолог", Янукович разом із батьком залишив Україну у 2014 році.
Наразі ВАКС кваліфікував його дії за такими статтями:
- частиною 3 статті 27 – організатор вчинення злочину або керівник його підготовки чи вчинення у справі за частиною 2 статті 205 – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців
- частиною 5 статті 27 – співучасть у злочині у справі щодо частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
- і щодо співучасті у справі, відкритою за частиною 3 статті 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
Що відомо про Олександра Януковича?Він старший син президента-утікача, відомий також під прізвиськом "Саша Стоматолог". За правління батька, мав вплив на ринку нафтопродуктів, у будівництві, шляхобудуванні (Донецький облавтодор), нерухомості, земельному бізнесі, елітному суднобудуванні, банківській справі, зерноторгівлі.
Йому належав зокрема "Всеукраїнський банк розвитку", з якого незаконно вивели понад 2 мільярди гривень.
Заочний арешт отримав і Віктор Янукович
- У жовтні 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання.
- У січні 2021 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".
- 7 жовтня антикорупційний суд заочно заарештував президента-втікача Віктора Януковича. Справа стосується привласнення "Межигір'я".