Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання слідчого детектива НАБУ. Відповідне рішення ухвалили 13 жовтня.

Раніше Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я

У чому підозрюють Януковича-молодшого

Олександр, або як його називали "Сашко-стоматолог", Янукович разом із батьком залишив Україну у 2014 році.

Наразі ВАКС кваліфікував його дії за такими статтями:

частиною 3 статті 27 – організатор вчинення злочину або керівник його підготовки чи вчинення у справі за частиною 2 статті 205 – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців

частиною 5 статті 27 – співучасть у злочині у справі щодо частини 5 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

і щодо співучасті у справі, відкритою за частиною 3 статті 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Заочний арешт отримав і Віктор Янукович