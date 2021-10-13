Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство следователя детектива НАБУ. Соответствующее решение приняли 13 октября.

Ранее Антикоррупционный суд заочно арестовал Януковича по делу Межигорья

В чем подозревают Януковича-младшего

Александр, или как его называли "Саша-стоматолог", Янукович вместе с отцом покинул Украину в 2014 году.

Сейчас ВАКС квалифицировал его действия по следующим статьям:

части 3 статьи 27 – организатор совершения преступления или руководитель его подготовки или совершения по делу по части 2 статьи 205 – подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей

части 5 статьи 27 – соучастие в преступлении в деле по части 5 статьи 191 – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением

и о соучастии по делу, возбужденному по части 3 статьи 209 – легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Что известно об Александре Януковиче? Он старший сын беглого президента, известный также пол прозвищем "Саша Стоматолог". Во время правления отца, имел влияние на рынке нефтепродуктов, в строительстве, дорогостроении (Донецкий облавтодор), недвижимости, земельном бизнесе, элитном судостроении, банковском деле, зерноторговли. Ему принадлежал в частности "Всеукраинский банк развития", из которого незаконно вывели более 2 миллиардов гривен.

Заочный арест получил и Виктор Янукович