Суд Євросоюзу зняв санкції з Януковича і його найближчого оточення

Суд ЄС прийняв рішення, згідно з яким із президента-утікача Віктора Януковича та ще з 6 наближених до нього осіб зняли санкції. Щоправда, це рішення стосується не всіх обмежень.

Йдеться про санкції, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016 – 2018 років. Відповідне рішення було прийнято Судом ЄС за результатами розгляду скарг колишніх чиновників, серед яких Віктор Янукович, його син Олександр, колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка та його син Артем Пшонка і екс-глава адміністрації президента Андрій Клюєв. Про це інформує "Інтерфакс".

Цікаво: Клюєв свідчив у Росії про Євромайдан і супроводжував Януковича під час втечі до Криму

Рада Європейського Союзу ухвалила блокування коштів цих осіб, бо їх звинувачують у незаконному використанні бюджетних коштів.

Хто всі ці люди?



Олександр Янукович – старший син президента-утікача, відомий також під прізвиськом "Саша Стоматолог". За правління батька, мав вплив на ринку нафтопродуктів, у будівництві, шляхобудуванні (Донецький облавтодор), нерухомості, земельному бізнесі, елітному суднобудуванні, банківській справі, зерноторгівлі.



Олександр Клименко – екс-міністр доходів і зборів України, представник олігархічного клану, відомого як "Сім'я Януковича".



Сергій Арбузов – після відставки Азарова місяць виконував обов’язки прем’єра, до цього був першим віце-прем'єр-міністром України.



Віктор Пшонка – колишній генеральний прокурор України часів Януковича, після Євромайдану зник з України і переховується від слідства.



Артем Пшонка – син Віктора Пшонки, був нардепом від "Партії регіонів", у розшуку з 2015 року.



Андрій Клюєв – місяць після Сергія Льовочкіна займав посаду глави Адміністрації президента у 2014 році. За інформацією ЗМІ, саме на ньому лежить відповідальність щодо розгону студентів 30 листопада 2013 року на Майдані.

До речі! 2 липня ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати, попри те, що політик останніх 5 років не з’являвся в Україні, як того вимагає закон про вибори. Адвокат Клюєва зміг довести в суді, що політик проживав весь цей час не десь у Росії, а в окупованому Донецьку, що є територією України. Проте вже 3 липня його реєстрацію скасували, у СБУ надали зворотну інформацію щодо одіозного політика.

Речниця Генпрокурора Лариса Сарган раніше інформувала щодо можливого зняття санкцій з Януковича і його оточення.

Рішення Суду ЄС жодним чином не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України,

– наголосила вона.

Окрім того, чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців (серед них є вказані особи) та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року. Вони залишатимуться чинними, попри ймовірне позитивне рішення суду ЄС щодо Януковича і компанії.