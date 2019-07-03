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      ЦВК скасувала реєстрацію Шарія та Клюєва на вибори

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      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій
      Андрій Клюєв та Анатолій Шарій / LIGA.net

      Центральна виборча комісія скасувала своє рішення про реєстрацію скандального блогера Анатолія Шарія та екс-регіонала Андрія Клюєва на дострокових парламентських виборах.

      Рішення стосовно обох було прийнято одностайно, повідомляє кореспондент 24 каналу. У ньому спирались на дані Служби безпеки України, яка підтвердила факт того, що екс-глава АП часів Януковича та відеоблогер-українофоб не перебували в Україні протягом останніх 5 років. Відтак, згідно із законом, не можуть балотуватися у Верховну Раду. 

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      На засіданні члени ЦВК також ухвалили зміни щодо переліку прізвищ кандидатів у бюлетенях. Відповідно з них приберуть прізвища Клюєва та Шарія. 

      Хто такі Андрій Клюєв та Анатолій Шарій?Андрій Клюєв – у минулому депутат ВР від "Партії регіонів", голова адміністрації Віктора Януковича. Його розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах. Також Клюєва звинувачують в причетності до організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року.

      Анатолій Шарій – відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, Євромайдан і Збройні сили України. Його відеоролики відверто підігрують російській пропаганді, насичені недостовірною або перекрученою інформацією. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи.

      Анатолій Шарій на новину вже відреагував. Двічі. І двічі "з радістю" та іронією. 

      Чому ЦВК раніше зареєструвала Клюєва та Шарія?

      Так вирішив Верховний суд. Адвокати обох спромоглися довести в суді нібито політики жили в Україні протягом останніх 5 років. Закон вимагає, щоб саме стільки часу проживали на території нашої держави люди, які хочуть балотуватися в Раду.

      Обоє охочих потрапити в Раду втекли з України: Шарій – ще у 2012 році, а Клюєв – у 2014 році під час Євромайдану. Клюєва досі розшукує Генпрокуратура та обіцяє затримати його по поверненню в Україну.

      Протести через реєстрацію

      На Майдані Незалежності в Києві 2 липня протестували кілька сотень людей, обурених реєстрацією Клюєва та Шарія. Акція протесту "Терпіти більше не можна" відбулася без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!". У руках присутні тримали чимало плакатів з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

      Дивіться відео зі словами Шарія про жителів Західної України:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Шарій Андрій Клюєв ЦВК Парламентські вибори 2019
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