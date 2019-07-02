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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Клюєва затримають, якщо він з’явиться в Україні, – ГПУ

      271 Читать новость на русском
      Андрій Клюєв
      Андрій Клюєв / 24 канал

      Якщо екс-глава Адміністрації Президента часів Віктора Януковича – Андрій Клюєв – повернеться в Україну, його повинні затримати правоохоронці. Усе тому, що Клюєв перебуває в розшуку.

      "Є ухвала про затримання та доставку до суду. Звичайно, що вона має реалізовуватись", – заявив в ефірі "Громадського" начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, який займається справою Клюєва.

      Читайте також: Клюєва і Шарія зареєстрували кандидатами в нардепи: активісти планують акцію протесту на Майдані

      Чому Клюєв перебуває в розшуку? Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.

      А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. На момент, коли на Євромайдані почалися розстріли мітингувальників, Клюєв очолював Адміністрацію Президента Януковича. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.

      Що відомо про похід Клюєва на парламентські вибори?

      2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради. До цього моменту політикові відмовляли у реєстрації через те, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, тобто – з 2014 року, як того вимагає закон.

      Проте адвокат Клюєва довів у Верховному суді, що його клієнт останні 5 років проживав не в Москві чи Підмосков'ї, а в окупованому Донецьку.

      Так, українські прикордонники мають інформацію про те, що Клюєв не був в Україні лише 9 днів у січні 2014 року. Тож, вважається, що політик перебував за місцем реєстрації в Донецьку.

      У свою чергу ГПУ надавала суду документ, який мав би засвідчити, що Клюєв перебуває за межами території України. Але адвокати політика надали суду інші документи, які виявились переконливішими. Тож суд став на бік представників Клюєва.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 ЦВК Андрій Клюєв Новини України Новини політики ГПУ Сергій Горбатюк Розслідування
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