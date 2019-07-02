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      Чому ЦВК зареєструвала Шарія і Клюєва кандидатами у депутати, – роз'яснення адвоката і комісії

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      Клюєв і Шарій йдуть в Раду
      Клюєв і Шарій йдуть в Раду / Колаж 24 канал

      Центральна виборча комісія на своєму засіданні 2 липня ухвалила рішення зареєструвати екс-главу Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати. Чому ЦВК ухвалила саме таке рішення – 24 каналу роз’яснює адвокат Гнат Желіховський.

      "ЦВК зареєструвало кандидатами у депутати Саакашвілі, Клюєва, Шарія на виконання рішення Верховного Суду", – наголошує адвокат.

      Одіозні рішення: ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати одіозних Клюєва та Шарія

      Згідно з інформацією Генеральної прокуратури, Клюєв з лютого 2014 року не проживає в Україні й розшукується правоохоронними органами. Водночас, у Державній прикордонній службі мають інформацію, згідно з якою екс-глава Адміністрації Януковича не був в Україні лише 9 днів у січні 2014 року. Таким чином, вважається, що він перебував за місцем реєстрації в Донецьку і має право балотуватись в депутати.

      Наскільки мені відомо, Гепрокуратура надала документ, який мав би засвідчити, що пан Клюєв перебуває за межами території України. Але ж сторона захисту надала суду інші документи, які виявились більш переконливими. Тому суд і став на бік представників Клюєва,
      – зауважує Гнат Желіховський.

      Шарій теж тривалий час не проживав в Україні. Він виїхав з країни після того, як в одному зі столичних ресторанів швидкого харчування трапився інцидент зі стріляниною. Це відбулось ще у травні 2011 року. Тоді Шарій застосував вогнепальну зброю під час конфлікту з іншим відвідувачем. Після тих подій блогер виїхав до Литви, де й отримав статус біженця.

      ЦВК зареєструвала Андрія Клюєва та Анатолія Шарія кандидатами на вибори: відео

      Як реєстрацію Клюєва і Шарія пояснили в ЦВК?

      В ЦВК підтвердили, що зареєстрували кандидатами в нардепи Клюєва та Шарія у зв’язку з рішенням суду.

      Заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що комісія не має інших документів, які свідчать, що Клюєв не живе в Україні. Проте ЦВК досі має документи, згідно з якими, Клюєв перебуває за межами держави.

      "Тільки проблема в тому, що суд їх не вважає такими, що достатньо доводять це", – кажуть у ЦВК.

      Комісія неодноразово зверталась до ГПУ та інших правоохоронних органів, але додаткових документів так і не отримала.

      На підставі листа Генпрокуратури Центральна виборча комісія сказала, що пан Клюєв не проживає в Україні, відмовила в реєстрації. А суд сказав, що цей лист не є належним і ця інформація не підходить,
      – пояснив Радченко.

      Щодо реєстрації Шарія, то член ЦВК теж послався на рішення суду: "На підставі того ж самого. Суд визначив, що та інформація, яка є в ЦВК, не є прийнятною, і все", – сказав Радченко.

      Щодо Саакашвілі, то він також був зареєстрований кандидатом у депутати на виконання рішення суду. Представники Феміди дійшли висновку, що документи, які засвідчували політичний тиск і неможливість бути присутнім на території України, є достатніми для ухвалення саме такого рішення.

      А раніше: ЦВК відмовила в реєстрації одіозному регіоналу та екс-главі АП Януковича

      На думку адвоката, по суті Саакашвілі не було, але, можливо, суд виходив з того, що він фізично не мав можливості перебувати в Україні: у нього незаконно вилучили паспорт і видворили за межі України, не розібравшись у питанні.

      Зазвичай, суд виходить з доказової бази, адже рішення має бути обґрунтоване. Водночас, не можна говорити, що Феміда завжди захищає кандидатів. Адже докази того ж Онищенка виявились непереконливими і йому не дозволили балотуватись до парламенту.

      Хто такий Андрій Клюєв? Одіозний політик обіймав посаду глави Адміністрації Президента України при президентові Вікторові Януковичу. Андрія Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах завдяки використанню свого службового становища з травня 2010 по квітень 2011 року.

      Хто такий Анатолій Шарій? Відомий в інтернеті відеоблогер, який часто негативно висловлювався про Україну. І хоч народився у столиці України, проте часто його помічали у підігруванні російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відеороликів із критикою української влади, в який часто надавав недостовірну інформацію або відверто її перекручував.

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Андрій Клюєв Статті ЦВК Верховна Рада Верховний суд України
      Джерело: 24 канал
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