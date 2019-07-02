ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати одіозних Клюєва та Шарія

Центральна виборча комісія 2 липня на засіданні ухвалила рішення зареєструвати екс-глааву Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати, а також зареєструвала блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія".

Андрій Клюєв буде кандидатом у народні депутати в мажоритарному окрузі №46 – це Донецька область – на позачергових виборах до Верхової Ради. Рішення ЦВК ухвалила відповідно до постанови Верховного суду України.

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Раніше, 23 червня, ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати (його висувала "Ліберальна партія України"). Однак 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний суд при Верховному Суді скасував рішення ЦВК.

Чому Клюєва вважають одіозним? Андрія Клюєва в Україні підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. За інформацією СБУ, нині Клюєв проживає в Росії. Та зараз Клюєв звернувся до СБУ, щоб йому надали дозвіл повернутися до України – про це 24 каналу повідомив представник політика.

Цього ж дня, 2 липня, ЦВК ухвалила зареєструвати кандидатом у народні депутати до Ради блогера Анатолія Шарія. Він був першим номером у виборчому списку "Партії Шарія". Це рішення ЦВК також прийняла більшістю голосів і на виконання постанови Верховного Суду.

24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної Ради, після чого "Партія Шарія" звернулася до суду та виграла його.

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