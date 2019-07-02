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      ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати одіозних Клюєва та Шарія

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      Клюєв та Шарій
      Клюєв та Шарій / Колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія 2 липня на засіданні ухвалила рішення зареєструвати екс-глааву Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у народні депутати, а також зареєструвала блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія".

      Андрій Клюєв буде кандидатом у народні депутати в мажоритарному окрузі №46 – це Донецька область – на позачергових виборах до Верхової Ради. Рішення ЦВК ухвалила відповідно до постанови Верховного суду України.

      Читайте також: Обличчя Майдану: хто серйозно розчарував українців

      Раніше, 23 червня, ЦВК відмовила Андрію Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати (його висувала "Ліберальна партія України"). Однак 1 липня адвокат Юрій Сухов повідомив, що Касаційний суд при Верховному Суді скасував рішення ЦВК.

      Чому Клюєва вважають одіозним? Андрія Клюєва в Україні підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. За інформацією СБУ, нині Клюєв проживає в Росії. Та зараз Клюєв звернувся до СБУ, щоб йому надали дозвіл повернутися до України – про це 24 каналу повідомив представник політика.

      Цього ж дня, 2 липня, ЦВК ухвалила зареєструвати кандидатом у народні депутати до Ради блогера Анатолія Шарія. Він був першим номером у виборчому списку "Партії Шарія". Це рішення ЦВК також прийняла більшістю голосів і на виконання постанови Верховного Суду.

      24 червня ЦВК відмовила Шарію в реєстрації кандидатом у народні депутати на виборах до Верховної Ради, після чого "Партія Шарія" звернулася до суду та виграла його.

      Новина доповнюється...

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      Теги: Новини України ЦВК Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Андрій Клюєв Новини політики
      Джерело: 24 канал
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