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      ЦВК відмовила в реєстрації скандальному блогеру Шарію і екс-спікеру Литвину: що відомо

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      Анатолій Шарій і Володимир Литвин
      Анатолій Шарій і Володимир Литвин / колаж 24 каналу

      Центральна виборча комісія на своєму засіданні 24 червня відмовила в реєстрації кандидатам у народні депутати України скандальному відеоблогеру Анатолію Шарію і екс-очільнику українського парламенту Володимиру Литвину.

      Про це мовиться в повідомленні на сайті ЦВК. Воно було оприлюднене за результатами чергового засідання під головуванням Тетяни Сліпачук.

      Відмовлено в реєстрації 26 кандидатів у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування,
      – інформує комісія.

      Дивіться також: ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації кандидатом у депутати

      Серед цих кандидатів – колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він балотувався по 65 окремому виборчому округу в Житомирській області.

      Хто такий Володимир Литвин? Це – український політик, який був головою Адміністрації Президента в часи президентства Кучми та головою Верховної Ради України в часи президентства Ющенка і Януковича.

      Скандально відомий через звинувачення у причетності до справи Гонгадзе та "касетного скандалу", участь у ратифікації Харківських угод з Російською Федерацією, прийнятті закону про мову "Колесніченка-Ківалова" і "диктаторських законів".

      До речі, восени 2016 року Литвин закликав відновити відносини з Росією і забути про Євросоюз.

      Також в реєстрації відмовили відомому українофобу-відеоблогеру Анатолію Шарію. Він був включений до виборчого списку політсили "Партія Шарія" під №1 у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

      Що відомо про Анатолія Шарія?Це – відомий в мережі українофоб, відеоблогер, колишній журналіст і російський пропагандист. Він родом із Києва.

      З 2014 року зняв чимало відеороликів з їдкою критикою української влади з перекручуванням фактів, упередженістю, прикрашанням, сарказмом та явною проросійською риторикою. Рідна сестра Олена називає Анатолія аферистом, злодієм і педофілом.

      До речі, український паспорт Шарій отримав тільки у 25-річному віці. Для отримання документа була потрібна виписка з військкомату. Але в армії Шарій не служив, а щоб уникнути військової служби, за даними ЗМІ, – викрав з військкомату особисту справу.

      На початку червня стало відомо, що Шарій зареєстрував власну політсилу під назвою "Партія Шарія", з якою збирався іти на дострокові парламентські вибори.

      ЦВК не вказала причину відмови у реєстрації цих кандидатів у депутати.

      Читайте також: ЦВК відмовилась реєструвати кандидатів від партії Саакашвілі на парламентські вибори


      Головні дати дочасних парламентських виборів-2019: інфографіка

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України ЦВК Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Литвин
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