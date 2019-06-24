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      ЦВК відмовила Парасюку у реєстрації кандидатом у депутати

      3055 Читать новость на русском
      Володимира Парасюк
      Володимира Парасюк / 24 канал

      Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати двох кандидатів у депутати Володимира Парасюка й Аркадія Корнацького.

      У Центрвиборчкомі повідомили, що відмовили у реєстрації через невідповідність документів вимогам законодавства.

      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК – точну кількість шукайте тут

      Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні в неділю, 23 червня.

      Володимир Парасюк хотів балотуватися в мажоритарному окрузі №112 (Яворівський та Жовківський райони, що на Львівщині) як самовисуванець.

      Що відомо про Володимира Парасюка та Аркадія Корнацького? Парасюк прийшов до Верховної Ради у 2014 році як самовисуванець. Тоді мешканці Львівської області №112 округу віддали йому 56% голосів.

      Корнацького обрали депутатом в окрузі №132 Миколаївської області. Корнацький балотувався від партії "Блок Петра Порошенка" і став членом президентської фракції в парламенті.

      До слова, комісія не зареєструвала кандидатами увесь партійний список "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Мовляв, позачерговий з'їзд партії був проведений з порушеннями статуту цієї ж партії. Відмовили у реєстрації й екс-главі Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрію Клюєву.

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      Теги: Новини України Володимир Парасюк Корнацький Аркадій Олексійович Верховна Рада Парламентські вибори 2019 ЦВК
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