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      ЦВК відмовила в реєстрації одіозному регіоналу та екс-главі АП Януковича

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      Андрій Клюєв та Віктор Янукович, архівне фото
      Андрій Клюєв та Віктор Янукович, архівне фото / Укрінформ

      Андрій Клюєв не зможе стати народним депутатом України. ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом до Верховної Ради екс-главі Адміністрації президента часів Віктора Януковича

      Інформацію про відмову оприлюднили на офіційному сайті Центральної виборчої комісії після чергового її засідання 23 червня.

      Про інші результати засідання читайте тут: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК

      Андрія Клюєва намагалася висунути кандидатом у депутати до Ради "Ліберальна партія України" в одномандатному виборчому окрузі №46 (Донецька область).

      Що відомо про Андрія Клюєва та чому його називають одіозним? Андрій Клюєв є політиком та бізнесменом. Був депутатом ВР від "Партії Регіонів". Також працював в уряді на посаді віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2012-2014 був секретарем РНБО. З 24 січні по 25 лютого 2014 року в часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича. Вважався особою, що входить до топ-10 найбільш впливових людей в країні. Разом з братом Сергієм входили до топ-50 списку найбагатших людей України.

      Депутати Сергій Лещенко та Мустафа Найєм заявляли, що саме Андрій Клюєв винен у кривавому розгоні Євромайдану. Мовляв, він особисто відбирав "беркутівців" для "брудної роботи".

      Андрія Клюєва в Україні підозрюють у заволодінні з травня 2010 по квітень 2011 року державним майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно та в особливо великих розмірах.

      До слова, у СБУ стверджують, що з 2014 року Андрій Клюєв мешкає не в Україні, а в Росії – у Московській області.З 28 лютого 2014 року він зник з території України.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Віктор Янукович Андрій Клюєв ЦВК Партія регіонів
      Джерело: 24 канал
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