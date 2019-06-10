23:47
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

      462 Читать новость на русском
      ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати
      ЦВК вже зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати / cvk.gov.ua

      Центральна виборча комісія станом на 10 червня зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Самовисуванцями балотуються 88 осіб, ще 7 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.

      10 червня ЦВК зареєструвала 31 кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах. У попередні дні – 64 кандидатів.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Водночас, Центрвиборчком відмовив у реєстрації чотирьом кандидатам через відсутність необхідних документів.

      Партії, які висунули своїх кандидатів-мажоритарників:

      "Рідне місто"  – 1 кандидат;
      "Народна правда"  – 1 кандидат;
      "Єдиний центр"  – 5 кандидатів.

      Першим офіційно зареєстрованим кандидатом у депутати став Володимир Пригладь, якого ЦВК зареєструвала 29 травня. Він балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.

      Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      рейтинг партій на парламентські вибори
      Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Німіють руки або ноги: про що це свідчить і що робити
      сьогодні
      7612
      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори у Росії-2016
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      сьогодні , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      256
      Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      сьогодні , 22:18 Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      1144
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      5115
      Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      сьогодні , 22:00 Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      Повернись живим 356
      Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
      сьогодні , 21:00 Не лише Жан Беленюк: хто зі спортсменів балотується до Верховної Ради
      Ігор Саджениця 581
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук