Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
Центральна виборча комісія станом на 10 червня зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Самовисуванцями балотуються 88 осіб, ще 7 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.
10 червня ЦВК зареєструвала 31 кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах. У попередні дні – 64 кандидатів.
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Водночас, Центрвиборчком відмовив у реєстрації чотирьом кандидатам через відсутність необхідних документів.
Партії, які висунули своїх кандидатів-мажоритарників:
"Рідне місто" – 1 кандидат;
"Народна правда" – 1 кандидат;
"Єдиний центр" – 5 кандидатів.
Першим офіційно зареєстрованим кандидатом у депутати став Володимир Пригладь, якого ЦВК зареєструвала 29 травня. Він балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.
Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.
24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.
На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".
Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу