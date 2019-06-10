Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість

Центральна виборча комісія станом на 10 червня зареєструвала 95 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах. Самовисуванцями балотуються 88 осіб, ще 7 на парламентські вибори висунуті політичними партіями.

10 червня ЦВК зареєструвала 31 кандидата у народні депутати на позачергових парламентських виборах. У попередні дні – 64 кандидатів.

Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

Водночас, Центрвиборчком відмовив у реєстрації чотирьом кандидатам через відсутність необхідних документів.

Партії, які висунули своїх кандидатів-мажоритарників:



"Рідне місто" – 1 кандидат;

"Народна правда" – 1 кандидат;

"Єдиний центр" – 5 кандидатів.

Першим офіційно зареєстрованим кандидатом у депутати став Володимир Пригладь, якого ЦВК зареєструвала 29 травня. Він балотуватиметься в одномандатному виборчому окрузі №214 у Києві.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".



Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу