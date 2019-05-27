Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

Дострокові парламентські вибори-2019 відбудуться 21 липня. Охочих потрапити до Верховної Ради багато. Крім старожилів, з’явилися нові партії. Прогнози соціологів і політологів різні.

Хто може пройти до Верховної Ради, які будуть об’єднання і нові обличчя – в матеріалі 24 каналу.

Читайте також: Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати

З чим ідуть на вибори старі партії

Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект президента Володимира Зеленського про внесення змін до виборчого законодавства. Отже, вибори відбудуться за старою – змішаною системою. Половина парламенту обиратиметься за партійними закритими списками. Половина – в мажоритарних округах. Щоб потрапити до Верховної Ради, партія повинна подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

Відповідно до останніх соцопитувань, проведених групою "Рейтинг" в середині травня, мають шанси чотири партії: "Слуга народу" – 43,8% , "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%, "Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 8,8% і ВО "Батьківщина" – 7,3%. На межі прохідного бар’єру поки дві політичні сили – "Честь і сила" Ігоря Смєшка – 5,1%. І партія Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%.



Хто має шанс пройти до парламенту згідно із соцопитуванням

Кампанія тільки розпочалася. Хоча вона й коротка, але показники, звісно, змінюватимуться. За словами директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, після інавгурації рейтинги Зеленського трохи похитнулися через низку неправильних рішень. Хоча його кандидати від "Слуги народу" в мажоритарних округах можуть легко перемогти. Дехто жартома говорить, що на сході України Зеленський може завести в парламент навіть коня.

БПП перейменувався в "Європейську солідарність". Але, зауважує Давидюк, як "Титанік" не назви, його чекає та сама доля.

"БПП-Солідарність" хоче перефарбувати фасади і запросити нових людей. Найбільша проблема – як заховати в парламент тих, кого переслідуватимуть за корупцію. А їх більше двохсот осіб. І з таким рейтингом БПП всі у список не потраплять. Багато підуть на округ,

– говорить Давидюк.

Політолог не виключає невеликого зростання в "Батьківщини". Хоча на одному полі з Тимошенко боротиметься Радикальна партія Ляшка, яка зараз має більше 3%.

Читайте також: Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії

По Смєшку теж питання. Все залежить від його активної присутності на телебаченні. Він відібрав виборця в "Громадянської позиції" Гриценка, але все може змінитися.

"Об’єднання "Самопоміч" Андрія Садового наразі в процесі переформатування. Зокрема, формує партійні відкриті списки на вибори. Вони чи не єдині серед усіх партій вирішили не чекати прийняття в парламенті довгоочікуваного нового Виборчого кодексу і почали публікувати свої відкриті списки.

Читайте також: Ті, хто зараз кричать про відкриті списки, саботували Виборчий Кодекс, – Оксана Сироїд

Які шанси в умовно нових партій?

Через попит на нові обличчя сформувалося кілька нових проектів. Насамперед "Голос" Вакарчука. Шанси в нього серйозні. Ще місяць тому рейтинги його умовної партії були близько 1%. Після заяви про балотування "Голос" має уже 4,6%. На думку Миколи Давидюка, рейтинги зростатимуть динамічно, вимиваючи голоси Порошенка і Зеленського.



З нових партій найбільше шансів у "Голосу" Вакарчука

Крім того, ще дві політичні сили – "Дій з нами" і "Люди важливі" теж позиціонують себе в якості нових демократичних сил. Зокрема, лідерами "Дій з нами" є нардепи Мустафа Найєм і Світлана Заліщук. "Люди важливі" – позиціонують себе праволіберальною силою, на чолі якої стоять два відомих бізнесмени – Максим Нефьодов і київський ресторатор, депутат Київради Сергій Гусовський.

Читайте також: Нові обличчя, мажоритарники та люди Коломойського: хто може пройти в парламент

За словами політолога Андрія Вігірінського, всі ці партії можна віднести до так званих єврооптимістів. Проблема в тому, що в них схоже бачення на розвиток України і вони здебільшого працюють на молоду аудиторію. За винятком "Голосу" Вакарчука, в них дуже низька пізнаваність серед виборців.

Основне завдання "Голосу", "Дій з нами" і "Люди важливі" – перехопити студентство, яке не підхопив Зеленський. Риторика у всіх суміжна. Приміром, у питанні війни і миру, стосунків із Росією, верховенства права, боротьби з корупцією, переформатування правоохоронних органів. Вони говоритимуть про одні й ті самі ціннісні речі, критикуючи Порошенка і Зеленського,

– вважає Андрій Вігірінський.



В партії "Дій з нами" невисока пізнаваність серед українців

Крім "Голосу", на його переконання, в інших шансів немає. Попит на нові обличчя особливо не спрацює, бо вже задоволений "Слугою народу". Тому треба об’єднуватися навколо сильного гравця. Плюс підтягнути мажоритарників. І таким чином сформувати свою фракцію в парламенті.

Є ще Гройсман і "Народний фронт", який сподівається на плечах прем’єра зайти в парламент. Втім, зауважує Микола Давидюк, лідери "фронтовиків" токсичні. І до Гройсмана є питання щодо тарифів на газ.

Опозиціонери

На колишньому полі "Партії регіонів" боротимуться 2-3 політичні сили. Зокрема, це "Опоблок – За життя" Бойка-Рабіновича-Медведчука. До них може приєднатися частина "Опоблоку", що контролюється Ахметовим. Але поки це питання.



"Опоблок" може знову об’єднатися

Водночас на це поле збирається активно заходити так звана "партія мерів", про створення якої оголосили мер Харкова Кернес і мер Одеси Труханов. За повідомленням ЗМІ, бізнесмен Ігор Коломойський консультує новий проект, до якого приєднається "Відродження" і частина партії "Наш край".



Кернес і Труханов можуть сформувати коаліцію зі "Слугою народу" і "Батьківщиною"?

За словами політолога Олександра Леонова, така партія цілком може подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Якщо два великих міста – Харків і Одеса – масово проголосують за цей блок.

Якщо "партія мерів" Труханова і Кернеса залучить у список відомих людей, то це ще збільшить їхні шанси. З точки зору Коломойського – додатковий бонус для створення коаліції у складі "Слуги народу", "Батьківщини" і "партії мерів",

– вважає Олександр Леонов.