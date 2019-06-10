"Опозиційний блок" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

За списком партії "Опозиційний блок" на парламентські вибори іде об'єднання. До нього, окрім цієї політсили, входять "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам". На з'їзді опозиційне об'єднання оприлюднило списки кандидатів у депутати на вибори до Ради.

"Опозиційний блок" провів з'їзд, на якому представив першу десятку кандидатів у народні депутати. Подія відбулася у Міжнародному виставковому центрі в Києві 10 червня.

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До цього, 7 червня, заявили про об’єднання для участі у парламентських виборах. Вони також проголосили основні принципи цього політичного об'єднання. Серед них: закріплення в Конституції позаблокового статусу України; підтримка державного нейтралітету як основи міждержавних відносин; забезпечення права громадян розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою без мовного диктату з боку держави.

Ми підемо в парламент, щоб відмінити псевдореформи, прийняті під приводом війни, ми проти розколу по мовному і релігійному принципу,

– наголосив перший номер "Опозиційного блоку" на виборах у Раду Євген Мураєв.

У першу десятку списку "Опозиційного блоку" увійшли:

Євген Мураєв – нардеп, лідер партії "Наші"; Олександр Вілкул – нардеп, член "Опозиційного блоку"; Геннадій Кернес – міський голова Харкова; Геннадій Труханов – мер Одеси; Вадим Новінський – голова фракції "Опозиційний блок" у Раді; Вадим Бойченко – мер Маріуполя; Володимир Буряк – Уляна Ткаченко – депутатка Хмельницької обласної ради;

"Попередня влада – сліпа і глуха, за це і поплатилась на попередніх виборах. Наша головна теза – ніякої війни до переможного кінця! Цього не може бути. Шлях до миру один – мінські домовленості, і якщо для цього треба вести переговори із Луганськом, Донецьком і Москвою, – це треба робити щоб був мир, навіть ціною своєї політичної фігури", – сказав під час з'їзду голова фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новінський.



З'їзд "Опозиційного блоку"/ скрін із відео

Також він назвав теперішній парламент "Верховною Радою війни" і розповів про розкол у православ'ї, який начебто вчинили попередники.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, своєю чергою, пообіцяв, що відновить пам'ятник маршалу Жукову, який нещодавно знесли у місті та заявив, що назве один із проспектів на честь цього радянського полководця. Він також додав, що залишиться на посту мера, а створення партії "Довіряй ділам" пояснив тим, що "об'єднанню потрібні обличчя, яким люди можуть довіряти".