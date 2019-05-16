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      Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

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      Парламентские выборы в Украине 2019 - партии кандидаты и их рейтинг
      Парламентские выборы 2019: какие партии могут пройти в Раду / Tsn.ua

      На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть 4 партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина".

      Об этом свидетельствуют результаты совместного соцопроса центра "Социальный мониторинг", украинского института социальных исследований имени Яременко и Социологической группы "Рейтинг".

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      Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критически.

      Какие партии проходят в Раду и сколько голосов набирают?

      • "Слуга народа" – за нее готовы проголосовать 29,5% (среди тех, кто определился и точно будет голосовать – 39,9%);
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – готовы голосовать 8,1% (10,9%);
      • "Блок Петра Порошенко "Солидарность" набирает 7,8% голосов избирателей (10,6%);
      • ВО "Батькивщина" – 6,7% голосов (9,1%).

      Какие партии пока не проходят в Раду?

      • "Честь и сила" Игоря Смешко – за нее проголосовали бы 3,8% украинцев (5,1% тех, кто определился);
      • "Гражданская позиция" – 3,7% (5,0%);
      • "Оппозиционный блок-партию мира и развития" – 2,6% (3,5%);
      • Радикальная партия Олега Ляшко – 2,4% (3,3%);
      • ВО "Свобода" – 1,8% (2,4%);
      • "Объединение "Самопомич" – 1,5% (2,0%).

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      Партия Святослава Вакарчука набрала бы 0,7% голосов избирателей (0,9% тех, кто определился). Заметим, что социологический опрос был проведен до того, как Вакарчук 16 мая объявил, что пойдет на парламентские выборы и создаст для этого партию "Голос".

      Сколько украинцев планируют голосовать на парламентских выборах?

      • 49,3% опрошенных сказали, что точно готовы голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.
      • 29,9% украинцев ответили, что скорее готовы голосовать, чем нет.
      • 8,8% опрошенных точно бы не участвовали в голосовании.
      • 5,5% – скорее бы не голосовали.
      • 6,4% – затруднились с ответом на вопрос.

      Социологическое исследование проводилось с 30 апреля по 10 мая в 24 областях Украины и Киеве. Было опрошено 3 тысячи респондентов. Стандартная погрешность выборки – не более 1,83%.

      Какие шансы у партий пройти в Верховную Раду, смотрите инфографику:

      Які партії можуть пройти у Верховну Раду – інфографіка
      Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика​
       

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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Статистика Социологическое исследование Слуга народа Блок Петра Порошенко ВО Батьківщина Оппозиционная платформа За жизнь
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