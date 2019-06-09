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      "Европейская Солидарность" Петра Порошенко: список кандидатов в депутаты

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      Партия Солидарность Петра Порошенко - список кандидатов на парламентские выборы в Украине 2019
      Известен состав избирательного списка партии "Европейская Солидарность" / solydarnist.org

      Политическая партия "Европейская Солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, провела съезд, на котором партийцы определились со списком кандидатов в народные депутаты на досрочные выборы в Верховную Раду. Список обнародовали 9 июня.

      В воскресенье, 9 июня, партия "Европейская Солидарность" провела съезд, на котором определила и обнародовала топ-10 кандидатов в депутаты Верховной Рады, которые возглавят избирательный список на досрочных выборах в украинский парламент, назначенных на 21 июля 2019 года.

      Читайте также: За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса

      Политическая сила также представила кандидатов, которые будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам.

      Одного голоса мало, нужна сила мы имеем силу, нужна воля, мы – волевая партия, нужен опыт – и мы опытные. Обновление всего политического класса сегодня – запрос общества. Мы обновляем нашу команду. Некоторые вообще будут делать первые шаги в политике. Места в списке им предложили, потому что они всю жизнь служат народу Украины. Кто-то назначает кадры с "95 квартала", нам важны те, кто прошли 95 бригаду,
      – подчеркнул Порошенко во время своего выступления на съезде.

      В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:

      1. Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы.
      2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.
      3. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента.
      4. Новость дополняется ...

      з'їзд


      Съезд партии "Европейская Солидарность Порошенко / фото

      "Мы идем в парламент, потому что нельзя без присмотра оставлять детей со спичками в комнате. Там должны быть взрослые. Те, кто могут принимать непопулярные решения, те, кто могут защитить Украину. Достаточно челленджей, хештегов и приколов", – сказал Андрей Парубий во время своего выступления.

      Что известно про партию "Европейская Солидарность"? 27 августа 2014 года Минюст зарегистрировал политическую партию с названием "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такое название партия имела до 24 мая 2019 года, когда съезд политсилы решил изменить название на "Европейская Солидарность".

      На внеочередных выборах в Раду 2014 года БПП занял 2 место – почти 22% голосов, а с учетом мажоритарных выборов партия одержала крупнейшую фракцию в парламенте. Почетным председателем партии является пятый президент Украины Петр Порошенко.

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      Данные о рейтинге политических партий по состоянию на начало июня: инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Европейская солидарность Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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