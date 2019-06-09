"Европейская Солидарность" Петра Порошенко: список кандидатов в депутаты

Политическая партия "Европейская Солидарность", лидером которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, провела съезд, на котором партийцы определились со списком кандидатов в народные депутаты на досрочные выборы в Верховную Раду. Список обнародовали 9 июня.

В воскресенье, 9 июня, партия "Европейская Солидарность" провела съезд, на котором определила и обнародовала топ-10 кандидатов в депутаты Верховной Рады, которые возглавят избирательный список на досрочных выборах в украинский парламент, назначенных на 21 июля 2019 года.

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Политическая сила также представила кандидатов, которые будут баллотироваться в Раду по мажоритарным округам.

Одного голоса мало, нужна сила – мы имеем силу, нужна воля, мы – волевая партия, нужен опыт – и мы опытные. Обновление всего политического класса сегодня – запрос общества. Мы обновляем нашу команду. Некоторые вообще будут делать первые шаги в политике. Места в списке им предложили, потому что они всю жизнь служат народу Украины. Кто-то назначает кадры с "95 квартала", нам важны те, кто прошли 95 бригаду,

– подчеркнул Порошенко во время своего выступления на съезде.

В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:

Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента. Новость дополняется ...



Съезд партии "Европейская Солидарность Порошенко / фото

"Мы идем в парламент, потому что нельзя без присмотра оставлять детей со спичками в комнате. Там должны быть взрослые. Те, кто могут принимать непопулярные решения, те, кто могут защитить Украину. Достаточно челленджей, хештегов и приколов", – сказал Андрей Парубий во время своего выступления.

Что известно про партию "Европейская Солидарность"? 27 августа 2014 года Минюст зарегистрировал политическую партию с названием "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такое название партия имела до 24 мая 2019 года, когда съезд политсилы решил изменить название на "Европейская Солидарность".



На внеочередных выборах в Раду 2014 года БПП занял 2 место – почти 22% голосов, а с учетом мажоритарных выборов партия одержала крупнейшую фракцию в парламенте. Почетным председателем партии является пятый президент Украины Петр Порошенко.



Данные о рейтинге политических партий по состоянию на начало июня: инфографика 24 канала