За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Группа "Рейтинг" обнародовала список партий, за которые украинцы готовы отдать свои голоса.

48,2% украинцев хотят проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

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Вторую строчку среди электоральных предпочтений украинцев заняли реваншисты. За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 10,7% жителей Украины.

10,7% украинцев поддерживают партию "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Пока пятипроцентный барьер способны преодолеть "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,8%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9%).

Партии, которые могут попасть в парламент

Новосозданную партию "Голос" Святослава Вакарчука поддерживают 5,6% украинцев.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.