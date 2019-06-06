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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса

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      Досрочные выборы в Верховную Раду
      Досрочные выборы в Верховную Раду / 24 канал

      Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. Группа "Рейтинг" обнародовала список партий, за которые украинцы готовы отдать свои голоса.

      48,2% украинцев хотят проголосовать за партию президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

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      Вторую строчку среди электоральных предпочтений украинцев заняли реваншисты. За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 10,7% жителей Украины.

      парламентські вибори

      10,7% украинцев поддерживают партию "Оппозиционная платформа – За жизнь"

      Пока пятипроцентный барьер способны преодолеть "Европейская солидарность" Петра Порошенко (7,8%) и "Батькивщина" Юлии Тимошенко (6,9%).

      парламентські вибори

      Партии, которые могут попасть в парламент

      Новосозданную партию "Голос" Святослава Вакарчука поддерживают 5,6% украинцев.

      Что известно о внеочередных парламентских выборах?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Партия Голос Святослав Вакарчук Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Европейская солидарность ВО Батьківщина Владимир Зеленский Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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