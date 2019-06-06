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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

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      Дострокові вибори до Верховної Ради
      Дострокові вибори до Верховної Ради / 24 канал

      Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Група "Рейтинг" оприлюднила список партій, за які українці готові віддати свої голоси.

      48,2% українців хочуть проголосувати за партію президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

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      Другу сходинку серед електоральних вподобань українців посіли реваншисти. За "Опозиційну платформу – За життя" готові віддати свій голос 10,7% жителів України.

      парламентські вибори
      10,7% українців підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя"

      Наразі п'ятивідсотковий бар'єр здатні подолати "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,8%) та "Батьківщина" Юлії Тимошенко (6,9%).

      парламентські вибори
      Партії, які можуть потрапити до парламенту

      Новостворену партію "Голос" Святослава Вакарчука підтримують 5,6% українців.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Володимир Зеленський ВО Батьківщина Європейська солідарність Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Святослав Вакарчук Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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