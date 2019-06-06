За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. Група "Рейтинг" оприлюднила список партій, за які українці готові віддати свої голоси.

48,2% українців хочуть проголосувати за партію президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

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Другу сходинку серед електоральних вподобань українців посіли реваншисти. За "Опозиційну платформу – За життя" готові віддати свій голос 10,7% жителів України.



10,7% українців підтримують партію "Опозиційна платформа – За життя"

Наразі п'ятивідсотковий бар'єр здатні подолати "Європейська солідарність" Петра Порошенка (7,8%) та "Батьківщина" Юлії Тимошенко (6,9%).



Партії, які можуть потрапити до парламенту

Новостворену партію "Голос" Святослава Вакарчука підтримують 5,6% українців.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.