Скільки мільярдів приховали депутати у своїх деклараціях: деталі у цифрах

8,5 мільярдів гривень – таку суму невідповідності виявило Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях народних депутатів за 2017-2019 роки.

Наразі НАЗК завершило повну перевірку 110 документів 72 народних обранців, йдеться в програмі "Вєсті.юа"

Читайте також: Скільки українців підтримують референдум на окупованих територіях: цікаві цифри

Цікаво, що порушення були виявлені у 70% декларацій, а це 77 декларацій нардепів.

Найкрупніші порушення у депутатів з "Народного фронту". Так, 12 посадовців внесли недостовірні відомості на понад 8 мільярдів гривень.



Скільки грошей приховали депутати

На другій сходинці позафракційні – 17 нардепів і сумнівних декларацій на 266 мільйонів гривень. А в "Опозиційному блоці" 7 нардепів внесли недостовірну іформацію на понад 50 мільйонів гривень.

Дані дослідження: НАЗК

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.