Скільки мільярдів приховали депутати у своїх деклараціях: деталі у цифрах
8,5 мільярдів гривень – таку суму невідповідності виявило Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях народних депутатів за 2017-2019 роки.
Наразі НАЗК завершило повну перевірку 110 документів 72 народних обранців, йдеться в програмі "Вєсті.юа"
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Цікаво, що порушення були виявлені у 70% декларацій, а це 77 декларацій нардепів.
Найкрупніші порушення у депутатів з "Народного фронту". Так, 12 посадовців внесли недостовірні відомості на понад 8 мільярдів гривень.
Скільки грошей приховали депутати
На другій сходинці позафракційні – 17 нардепів і сумнівних декларацій на 266 мільйонів гривень. А в "Опозиційному блоці" 7 нардепів внесли недостовірну іформацію на понад 50 мільйонів гривень.
Дані дослідження: НАЗК
Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.