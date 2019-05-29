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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Скільки мільярдів приховали депутати у своїх деклараціях: деталі у цифрах

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      8,5 мільярдів гривень – таку суму невідповідності виявило Національне агентство з питань запобігання корупції у деклараціях народних депутатів за 2017-2019 роки.

      Наразі НАЗК завершило повну перевірку 110 документів 72 народних обранців, йдеться в програмі "Вєсті.юа"

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      Цікаво, що порушення були виявлені у 70% декларацій, а це 77 декларацій нардепів.

      Найкрупніші порушення у депутатів з "Народного фронту". Так, 12 посадовців внесли недостовірні відомості на понад 8 мільярдів гривень.

      Скільки приховали депутати
      Скільки грошей приховали депутати

      На другій сходинці позафракційні – 17 нардепів і сумнівних декларацій на 266 мільйонів гривень. А в "Опозиційному блоці" 7 нардепів внесли недостовірну іформацію на понад 50 мільйонів гривень.

      Дані дослідження: НАЗК

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Теги: Новини України е-декларування Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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