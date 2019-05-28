Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 травня – Луценко не хоче лишати свою посаду, тому в нього ще є козир в рукаві – він заявив, що здатний захистити Україну від проросійського реваншу. Ляшко не проти зайняти місце Гройсмана та стати наступним прем'єр-міністром України. Проте якщо Гройсман починав з базару, а радикал просто базарний експерт, особливо по трусах.

Також у випуску: Портнов смішить працівників ДБР писульками. Що приховують декларації депутатів – деталі у цифрах.

Джерело: 24 канал