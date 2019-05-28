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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину

      Вєсті.UA 30 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28 травня – Луценко не хоче лишати свою посаду, тому в нього ще є козир в рукаві – він заявив, що здатний захистити Україну від проросійського реваншу. Ляшко не проти зайняти місце Гройсмана та стати наступним прем'єр-міністром України. Проте якщо Гройсман починав з базару, а радикал просто базарний експерт, особливо по трусах.

      Також у випуску:

      Портнов смішить працівників ДБР писульками.

      Що приховують декларації депутатів – деталі у цифрах.

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      Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Володимир Гройсман Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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