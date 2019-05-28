Вести.UA: Абсурдные козыри Луценко. Ляшко дышит Гройсману в спину

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 28 мая – Луценко не хочет бросать свою должность, поэтому у него еще есть козырь в рукаве – он заявил, что способен защитить Украину от пророссийского реванша. Ляшко не против занять место Гройсмана и стать следующим премьер-министром Украины. Однако если Гройсман начинал с базара, то радикал просто базарный эксперт, особенно в трусах.

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Источник: 24 канал