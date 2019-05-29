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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сколько миллиардов скрыли депутаты в своих декларациях: детали в цифрах

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      8,5 миллиардов гривен – такую сумму несоответствия выявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в декларациях народных депутатов за 2017-2019 годы.

      Сейчас НАПК завершило полную проверку 110 документов 72 народных избранников, говорится в программе "Вести.UA"

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      Интересно, что нарушения были выявлены в 70% деклараций, а это 77 деклараций нардепов.

      Самые крупные нарушения у депутатов из "Народного фронта". Так, 12 должностных лиц внесли недостоверные сведения на более 8 миллиардов гривен.

      Скільки приховали депутати
      Сколько денег скрыли депутаты

      На второй строчке внефракционные – 17 нардепов и сомнительных деклараций на 266 миллионов гривен. А в "Оппозиционном блоке" 7 нардепов внесли недостоверную иформацию на более 50 миллионов гривен.

      Данные исследования: НАПК

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

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      Теги: Новости Украины е-декларирование Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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