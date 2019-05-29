Сколько миллиардов скрыли депутаты в своих декларациях: детали в цифрах
8,5 миллиардов гривен – такую сумму несоответствия выявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в декларациях народных депутатов за 2017-2019 годы.
Сейчас НАПК завершило полную проверку 110 документов 72 народных избранников, говорится в программе "Вести.UA"
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Интересно, что нарушения были выявлены в 70% деклараций, а это 77 деклараций нардепов.
Самые крупные нарушения у депутатов из "Народного фронта". Так, 12 должностных лиц внесли недостоверные сведения на более 8 миллиардов гривен.
Сколько денег скрыли депутаты
На второй строчке внефракционные – 17 нардепов и сомнительных деклараций на 266 миллионов гривен. А в "Оппозиционном блоке" 7 нардепов внесли недостоверную иформацию на более 50 миллионов гривен.
Данные исследования: НАПК
Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.