Сколько миллиардов скрыли депутаты в своих декларациях: детали в цифрах

8,5 миллиардов гривен – такую сумму несоответствия выявило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в декларациях народных депутатов за 2017-2019 годы.

Сейчас НАПК завершило полную проверку 110 документов 72 народных избранников, говорится в программе "Вести.UA"

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Интересно, что нарушения были выявлены в 70% деклараций, а это 77 деклараций нардепов.

Самые крупные нарушения у депутатов из "Народного фронта". Так, 12 должностных лиц внесли недостоверные сведения на более 8 миллиардов гривен.



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На второй строчке внефракционные – 17 нардепов и сомнительных деклараций на 266 миллионов гривен. А в "Оппозиционном блоке" 7 нардепов внесли недостоверную иформацию на более 50 миллионов гривен.

Данные исследования: НАПК

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.