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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Сколько украинцев поддерживают референдум на оккупированных территориях: интересные цифры

      39 Читати новину українською

      Надежд у всех на Владимира Зеленского, как это и положено с приходом новой власти, очень много. Один из ключевых вопросов – что делать со временно оккупированными территориями на Востоке Украины и как сдвинуть с мертвой точки установившуюся там ситуацию.

      74,9% украинцев убеждены, что ради восстановления мира на Донбассе, Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией.

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      Украина должна пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" для установления мира на Востоке – такого мнения 55,4% украинцев. Против – 32,7% респондентов.

      перемовини війна на донбасі зеленський путін
      Больше половины украинцев хотят прямого диалога с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР"

      49,2% украинцев – за проведение референдума на оккупированных территориях. 48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины.

      війна на донбасі
      Почти половина украинцев поддерживают референдум на оккупированных территориях

      18,5% убеждены – нужно официально признать, что оккупированные территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь

      blog_ava
      Прямая демократия в Украине по примеру Швейцарии: как это видят в команде Зеленского
      сегодня
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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