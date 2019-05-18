Сколько украинцев поддерживают референдум на оккупированных территориях: интересные цифры

Надежд у всех на Владимира Зеленского, как это и положено с приходом новой власти, очень много. Один из ключевых вопросов – что делать со временно оккупированными территориями на Востоке Украины и как сдвинуть с мертвой точки установившуюся там ситуацию.

74,9% украинцев убеждены, что ради восстановления мира на Донбассе, Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Российской Федерацией.

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Украина должна пойти на прямой диалог с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" для установления мира на Востоке – такого мнения 55,4% украинцев. Против – 32,7% респондентов.



Больше половины украинцев хотят прямого диалога с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР"

49,2% украинцев – за проведение референдума на оккупированных территориях. 48,9% украинцев поддержали бы решение о предоставлении автономии в составе Украины.



Почти половина украинцев поддерживают референдум на оккупированных территориях

18,5% убеждены – нужно официально признать, что оккупированные территории в ближайшие годы не могут быть возвращены в состав Украины.

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