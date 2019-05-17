Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 17 мая – Уже несколько лет Дмитрий Гордон охотно выступал на "112 канале". Даже владелец Виктор Медведчук не заставил сказать "До свидания" медиа. Однако таки произошло – Гордон оставляет канал. В Администрации Президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался на последней встрече с Петром Порошенко.

Также в выпуске: Чего украинцы ждут от шестого президента Зеленского. Что делает Рада, чтобы удержаться на плаву.

Источник: 24 канал