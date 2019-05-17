Вєсті.UA: Гордон проти "русского мира". Як Порошенко змусив плакати Юнкера
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 травня – Вже декілька років Дмитро Гордон залюбки виступав на "112 каналі". Навіть власник Віктор Медведчук не змусив сказати "До побачення" медіа. Проте таки сталося – Гордон залишає канал. В Адміністрації Президента розповіли, що голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер розплакався на останній зустрічі з Петром Порошенком.
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Джерело: 24 канал
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