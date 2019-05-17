Кто из кандидатов в политики потратил на президентскую кампанию самые космические суммы

Пока вся страна приходит в себя после президентских выборов, социологи подсчитывают деньги, которые кандидаты потратили на агитацию.

В общем 1,7 миллиарда гривен потратили кандидаты в президенты на рекламу в первом туре выборов.

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И треть всех расходов принадлежит Петру Порошенко. Пятый президент Украины потратил на рекламу и известные борды "Думай!" 585 миллионов гривен.

В то время как Зеленскому, Тимошенко, Вилкулу, Ляшко, Таруте и Гриценко пришлось потратить более 100 миллионов гривен.

Интересно, что шесть участников президентской гонки, среди них Юрий Тимошенко, Кива и Балашов, подали в ЦИК "нулевые" отчеты. То есть все что они сделали – растранжирили 2,5 миллиона на регистрацию в ЦИК.

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