Сколько обещаний выполнил Юрий Луценко: абсурдные цифры

Генпрокурор Украины Юрий Луценко за все годы своей работы, а это целых три года, выполнил лишь 18,7% своих обещаний.

В первый год Юрию Витальевичу удалось выполнить всего 16% от обещанного.

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То есть из 45 обещаний он выполнил 7 и провалил – 17. Еще 21, как он утверждает, в процессе выполнения. Бездипломность Луценко лучше всего проявилась на второй год работы. Тогда было выполнено лишь каждое восьмое обещание, а это мизерные 13% от обещанных.

На третий год генпрокурор поднапрягся и сделал настоящий прорыв. Аж 27% своих обещаний он смог воплотить в жизнь. В целом Луценко выполнил 27 и провалил 51 обещание, не учитывая тех, которые якобы в процессе.

Данные исследования: Слово и Дело.

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