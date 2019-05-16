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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Сколько обещаний выполнил Юрий Луценко: абсурдные цифры

      449 Читати новину українською

      Генпрокурор Украины Юрий Луценко за все годы своей работы, а это целых три года, выполнил лишь 18,7% своих обещаний.

      В первый год Юрию Витальевичу удалось выполнить всего 16% от обещанного.

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      То есть из 45 обещаний он выполнил 7 и провалил – 17. Еще 21, как он утверждает, в процессе выполнения. Бездипломность Луценко лучше всего проявилась на второй год работы. Тогда было выполнено лишь каждое восьмое обещание, а это мизерные 13% от обещанных.

      На третий год генпрокурор поднапрягся и сделал настоящий прорыв. Аж 27% своих обещаний он смог воплотить в жизнь. В целом Луценко выполнил 27 и провалил 51 обещание, не учитывая тех, которые якобы в процессе.

      Данные исследования: Слово и Дело.

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

       

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      Теги: Новости Украины Социологическое исследование исследования Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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