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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией

      Вести.UA 250 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 мая – в конце своего президентского срока Петр Порошенко проявил почти маниакальную потребность открывать все подряд: беспрестанно резал ленточки, открывал дорожные знаки и раздавал должности. Лидер группы "Океан Эльзы" завел страницу в Instagram. А это значит, что он окончательно погрузился в политику. Но за милыми фоточками скрывается гораздо больше.

      Также в выпуске:

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      "Заботливый" Луценко.

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      Теги: Святослав Вакарчук Петр Порошенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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