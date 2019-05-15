Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 15 мая – в конце своего президентского срока Петр Порошенко проявил почти маниакальную потребность открывать все подряд: беспрестанно резал ленточки, открывал дорожные знаки и раздавал должности. Лидер группы "Океан Эльзы" завел страницу в Instagram. А это значит, что он окончательно погрузился в политику. Но за милыми фоточками скрывается гораздо больше.
Также в выпуске:
Сколько обещаний выполнил Луценко.
"Заботливый" Луценко.
Источник: 24 канал
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