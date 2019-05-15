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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією

      Вєсті.UA 773 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 травня – наприкінці свого президентського терміну Петро Порошенко проявив майже маніакальну потребу відкривати все підряд: безперестанку різав стрічки, відкривав дорожні знаки та роздавав посади. Лідер гурту "Океан Ельзи" завів сторінку в Instagram. А це означає, що він остаточно поринув у політику. Але за милими фоточками ховається набагато більше.

      Також у випуску:

      Скільки обіцянок виконав Луценко.

      "Турботливий" Луценко. 

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      Теги: Святослав Вакарчук Петро Порошенко Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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