Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 травня – наприкінці свого президентського терміну Петро Порошенко проявив майже маніакальну потребу відкривати все підряд: безперестанку різав стрічки, відкривав дорожні знаки та роздавав посади. Лідер гурту "Океан Ельзи" завів сторінку в Instagram. А це означає, що він остаточно поринув у політику. Але за милими фоточками ховається набагато більше.

Також у випуску: Скільки обіцянок виконав Луценко. "Турботливий" Луценко.

Джерело: 24 канал