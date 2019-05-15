Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 травня – наприкінці свого президентського терміну Петро Порошенко проявив майже маніакальну потребу відкривати все підряд: безперестанку різав стрічки, відкривав дорожні знаки та роздавав посади. Лідер гурту "Океан Ельзи" завів сторінку в Instagram. А це означає, що він остаточно поринув у політику. Але за милими фоточками ховається набагато більше.
Також у випуску:
Скільки обіцянок виконав Луценко.
"Турботливий" Луценко.
Джерело: 24 канал
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