Скільки обіцянок виконав Юрій Луценко: абсурдні цифри

Генпрокурор України Юрій Луценко за всі роки своєї роботи, а це аж три роки, виконав лише 18,7% своїх обіцянок.

У перший рік Юрію Віталійовичу вдалось виконати всього 16% від обіцяного.

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Тобто з 45 обіцянок він виконав 7 і провалив – 17. Ще 21, як він стверджує, у процесі виконання. Бездипломність Луценка найкраще проявилась на другий рік роботи. Тоді було виконано лише кожну восьму обіцянку, а це мізерні 13% від обіцяних.

На третій рік Генпрокурор піднапрягся і зробив справжній прорив. Аж 27% своїх обіцянок він зміг втілити у життя. Загалом Луценко виконав 27 і провалив 51 обіцянку, не враховуючи тих, які начебто у процесі.

Дані дослідження: Слово і Діло.

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