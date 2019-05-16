17:29
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Скільки обіцянок виконав Юрій Луценко: абсурдні цифри

      1230 Читать новость на русском

      Генпрокурор України Юрій Луценко за всі роки своєї роботи, а це аж три роки, виконав лише 18,7% своїх обіцянок.

      У перший рік Юрію Віталійовичу вдалось виконати всього 16% від обіцяного.

      Читайте також: Скільки українців вірять у чесність майбутніх виборів: шокуючий результат

      Тобто з 45 обіцянок він виконав 7 і провалив – 17. Ще 21, як він стверджує, у процесі виконання. Бездипломність Луценка найкраще проявилась на другий рік роботи. Тоді було виконано лише кожну восьму обіцянку, а це мізерні 13% від обіцяних.

      На третій рік Генпрокурор піднапрягся і зробив справжній прорив. Аж 27% своїх обіцянок він зміг втілити у життя. Загалом Луценко виконав 27 і провалив 51 обіцянку, не враховуючи тих, які начебто у процесі.

      Дані дослідження: Слово і Діло. 

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      blog_ava
      Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
      сьогодні
      13493
      Теги: Новини України Соціологічне дослідження дослідження Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      сьогодні , 17:30 До скроні приставили пістолет, – інтерв'ю із Дмитром Комаровим, який ледь не загинув у Бразилії
      Олег Бабій 7
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 943
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      сьогодні , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      491
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 46
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 260
      Скільки має сплатити українець, щоб продати нерухомість: нові обурливі правила
       20 жовтня 2018 , 08:15
      Лише одна держава Європи випередила Україну по бідності
       24 січня 2017 , 08:05 48
      Кому довіряють українці
       14 липня 2016 , 08:43
      "Опозиційний блок" здивував заявою про витрати на оборону України
      21 жовтня 2016 , 08:22 1
      Кого найчастіше згадують в популярних інтернет-виданнях: деталі у цифрах
       27 грудня 2018 , 07:17
      Більше половини росіян не знають, чим депутати займаються на роботі
       20 липня 2016 , 10:21
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук