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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Скільки українців вірять у чесність майбутніх виборів: шокуючий результат

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      Українці ніколи не вирізнялись високим рівнем довіри до влади і досі не збираються змінювати цю "традицію". Про це свідчать результати нового рейтингу американського інституту дослідження громадської думки Gallup.

      Перше – таке місце у світі посідає Україна за рівнем недовіри громадян владі.

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      Так, діяння гаранта та уряду виклакиють довіру лише у 9% українців. Щодо чесності майбутніх виборів – теж біда. Лише 12% громадян вірить, що волевиявлення буде чесним.


      За часів президентства Януковича, рівень довіри до національного уряду не перевищував 24%. Для прикладу середньостатичтичний рівень довіри довіри до влади у світі 56%, на пострадянському просторі – 48%.

      Дані дослідження: Gallup. 

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

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      Теги: Новини України Соціологічне дослідження Рейтинги
      Джерело: 24 канал
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