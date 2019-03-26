Скільки українців вірять у чесність майбутніх виборів: шокуючий результат
Українці ніколи не вирізнялись високим рівнем довіри до влади і досі не збираються змінювати цю "традицію". Про це свідчать результати нового рейтингу американського інституту дослідження громадської думки Gallup.
Перше – таке місце у світі посідає Україна за рівнем недовіри громадян владі.
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Так, діяння гаранта та уряду виклакиють довіру лише у 9% українців. Щодо чесності майбутніх виборів – теж біда. Лише 12% громадян вірить, що волевиявлення буде чесним.
За часів президентства Януковича, рівень довіри до національного уряду не перевищував 24%. Для прикладу середньостатичтичний рівень довіри довіри до влади у світі 56%, на пострадянському просторі – 48%.
Дані дослідження: Gallup.
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