Скільки українців вірять у чесність майбутніх виборів: шокуючий результат

Українці ніколи не вирізнялись високим рівнем довіри до влади і досі не збираються змінювати цю "традицію". Про це свідчать результати нового рейтингу американського інституту дослідження громадської думки Gallup.

Перше – таке місце у світі посідає Україна за рівнем недовіри громадян владі.

Читайте також: Скільки українців тепло та дуже тепло ставляться до Росії: неймовірні цифри

Так, діяння гаранта та уряду виклакиють довіру лише у 9% українців. Щодо чесності майбутніх виборів – теж біда. Лише 12% громадян вірить, що волевиявлення буде чесним.



За часів президентства Януковича, рівень довіри до національного уряду не перевищував 24%. Для прикладу середньостатичтичний рівень довіри довіри до влади у світі 56%, на пострадянському просторі – 48%.

Дані дослідження: Gallup.

Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.