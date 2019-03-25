Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 березня – парад блюзнірства та абсурду відкрили професіонали Віктор Медведчук та Юрій Бойко, які відзначилися візитом до Кремля. Добкін випиває і потім постить у соцмережі. Через алкоголь його сторінка більше нагадує профіль вуличного гопника ніж нардепа і голови партії "Християнських соціалістів".

Також у випуску: Фантазія Луценка і "український слід" у виборах США. Яке місце посідає Україна у світі за рівнем недовіри громадян владі.

Джерело: 24 канал