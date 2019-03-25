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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Вєсті.UA: Путінський адепт Вілкул. Гопник Добкін під градусом

      Вєсті.UA 246 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 25 березня – парад блюзнірства та абсурду відкрили професіонали Віктор Медведчук та Юрій Бойко, які відзначилися візитом до Кремля. Добкін випиває і потім постить у соцмережі. Через алкоголь його сторінка більше нагадує профіль вуличного гопника ніж нардепа і голови партії "Християнських соціалістів".

      Також у випуску:

      Фантазія Луценка і "український слід" у виборах США.

      Яке місце посідає Україна у світі за рівнем недовіри громадян владі.

       

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      Теги: Новини України Михайло Добкін Вєсті.UA Олександр Вілкул
      Джерело: 24 канал
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