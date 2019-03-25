Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 марта – парад кощунства и абсурда открыли профессионалы Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которые отличились визитом в Кремль. Добкин выпивает и потом постит в соцсети. Из-за алкоголя его страница больше напоминает профиль уличного гопника чем нардепа и председателя партии "Христианских социалистов".
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Источник: 24 канал
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