21:39
25 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Плагиат в песне Киркорова. Как РФ обманывает людей
      Вєсті Кремля
      20:00, 23 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Вести.UA
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом

      Вести.UA 145 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA" за 25 марта – парад кощунства и абсурда открыли профессионалы Виктор Медведчук и Юрий Бойко, которые отличились визитом в Кремль. Добкин выпивает и потом постит в соцсети. Из-за алкоголя его страница больше напоминает профиль уличного гопника чем нардепа и председателя партии "Христианских социалистов".

      Также в выпуске:

      Фантазия Луценко и "украинский след" в выборах США.

      Какое место занимает Украина в мире по уровню недоверия граждан власти.

       

      blog_ava
      На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты
      сегодня
      1312
      Теги: Новости Украины Михаил Добкин Александр Вилкул Вести.UA
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      сегодня , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 645
      Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 21:11 Люксембург – Украина: онлайн матча квалификации Евро-2020
      127
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      сегодня , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      283
      Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      сегодня , 20:00 Чотирилапий новобранець в "Королівській" бригаді
      Повернись живим 839
      Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      сегодня , 19:31 Компанії Фірташа змушують українців платити за один і той самий газ двічі: обурлива схема
      Вікторія Войціцька 198
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук