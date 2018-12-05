Скільки українців тепло та дуже тепло ставляться до Росії: неймовірні цифри

Колишні регіонали обурюються – мовляв, як можна розривати договір про дружбу з Росією. Крим, Донбас, а тепер ще й Азовське море для них. вочевидь – не аргументи. Та яким би популізмом не займалися політики, українська нація достатньо твереза, щоб розставляти пріоритети.

Половина українців зізналися, що найбільш дружнім народом вважають поляків, а на другій сходинці теплих почуттів українців – увесь Євросоюз. Читайте також: Прибутки Порошенка зросли на десятки мільйонів: деталі в цифрах Замикає "любовний трикутник" Білорусь – теплі відносини із північним сусідом відчуває 47% опитаних.

Білорусів українці вважають друзями Прохолоду у відносинах з Угорщиною визнали 23%, а найбільш нейтрально українці ставляться до Румунії – 62%.

Чверть опитаних негативно ставиться до Угорщини Лідер нелюбові – Росія: 52%.

20% все ще вважають Росію добрим сусідом Утім, кожен п'ятий ставиться тепло або дуже тепло до агресора. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.