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      Скільки українців тепло та дуже тепло ставляться до Росії: неймовірні цифри

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      Колишні регіонали обурюються – мовляв, як можна розривати договір про дружбу з Росією. Крим, Донбас, а тепер ще й Азовське море для них. вочевидь – не аргументи. Та яким би популізмом не займалися політики, українська нація достатньо твереза, щоб розставляти пріоритети.

      Половина українців зізналися, що найбільш дружнім народом вважають поляків, а на другій сходинці теплих почуттів українців – увесь Євросоюз.

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      Замикає "любовний трикутник" Білорусь – теплі відносини із північним сусідом відчуває 47% опитаних. 


      Білорусів українці вважають друзями

      Прохолоду у відносинах з Угорщиною визнали 23%, а найбільш нейтрально українці ставляться до Румунії – 62%.


      Чверть опитаних негативно ставиться до Угорщини

      Лідер нелюбові – Росія: 52%.


      20% все ще вважають Росію добрим сусідом

      Утім, кожен п'ятий ставиться тепло або дуже тепло до агресора.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Новини України Новини Росії Євросоюз соціологічне дослідження статистика Новини Польщі Новини Білорусі Румунія Угорщина
      Джерело: 24 канал
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