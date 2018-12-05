Скільки українців тепло та дуже тепло ставляться до Росії: неймовірні цифри
Колишні регіонали обурюються – мовляв, як можна розривати договір про дружбу з Росією. Крим, Донбас, а тепер ще й Азовське море для них. вочевидь – не аргументи. Та яким би популізмом не займалися політики, українська нація достатньо твереза, щоб розставляти пріоритети.
Половина українців зізналися, що найбільш дружнім народом вважають поляків, а на другій сходинці теплих почуттів українців – увесь Євросоюз.
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Замикає "любовний трикутник" Білорусь – теплі відносини із північним сусідом відчуває 47% опитаних.
Білорусів українці вважають друзями
Прохолоду у відносинах з Угорщиною визнали 23%, а найбільш нейтрально українці ставляться до Румунії – 62%.
Чверть опитаних негативно ставиться до Угорщини
Лідер нелюбові – Росія: 52%.
20% все ще вважають Росію добрим сусідом
Утім, кожен п'ятий ставиться тепло або дуже тепло до агресора.
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