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      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки

      Вєсті.UA 86 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 04.12 – у Маріуполі пенсіонер клеїв плакати з Януковичем. Старі, 2007 року, зроблені як критика "проффесора". Та, вочевидь, в головах електорату солодкі спогади перетворилися у суцільне олів'є. Луценку знадобилося два роки на посаді, щоб вивчити істину: діяти треба за законом. Таким темпом років за 30 стане навченим майстром пафосно говорити банальності.

      Також у випуску:

      Радикали чи не головні політичні гумористи країни: їдять землю, б'ються, танцюють. А тепер от одяглися в однострої. Та ще й такі, які добре дивилися б на арені цирковій, а не політичній.

      Теги: Новини України Віктор Янукович Юрій Луценко Вєсті.UA ГПУ
      Джерело: 24 канал
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