Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA." за 04.12 – у Маріуполі пенсіонер клеїв плакати з Януковичем. Старі, 2007 року, зроблені як критика "проффесора". Та, вочевидь, в головах електорату солодкі спогади перетворилися у суцільне олів'є. Луценку знадобилося два роки на посаді, щоб вивчити істину: діяти треба за законом. Таким темпом років за 30 стане навченим майстром пафосно говорити банальності.
Також у випуску:
Радикали чи не головні політичні гумористи країни: їдять землю, б'ються, танцюють. А тепер от одяглися в однострої. Та ще й такі, які добре дивилися б на арені цирковій, а не політичній.
Джерело: 24 канал
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