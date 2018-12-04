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      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика

      Вести.UA 67 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Вести. UA". за 04.12 – в Мариуполе пенсионер клеил плакаты с Януковичем. Старые, 2007 года, сделанные как критика "проффесора". Но очевидно, в головах электората сладкие воспоминания превратились в сплошное оливье. Луценко понадобилось два года в должности, чтобы изучить истину: действовать надо по закону. Таким темпом лет через 30 станет обученным мастером банальности.

      Также в выпуске:

      Радикалы едва ли не главные политические юмористы страны: едят землю, дерутся, танцуют. А теперь вот нарядились в форму. Да еще и такую, которая хорошо смотрелась бы на арене цирковой, а не политической.

      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Юрий Луценко ГПУ Вести.UA
      Источник: 24 канал
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