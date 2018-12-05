Сколько украинцев тепло и очень тепло относятся к России: невероятные цифры

Бывшие регионалы возмущаются – мол, как можно разрывать договор о дружбе с Россией. Крым, Донбасс, а теперь еще и Азовское море для них, очевидно – не аргументы. И каким бы популизмом не занимались политики, украинская нация достаточно трезва, чтобы расставлять приоритеты.

Половина украинцев признались, что наиболее дружественным народом считают поляков, а на второй строчке теплых чувств украинцев – весь Евросоюз. Читайте также: Доходы Порошенко выросли на десятки миллионов: детали в цифрах Замыкает "любовный треугольник" Беларусь – теплые отношения с северным соседом чувствуют 47% опрошенных.

Белорусов украинцы считают друзьями Прохладу в отношениях с Венгрией признали 23%, а наиболее нейтрально украинцы относятся к Румынии – 62%.

Четверть опрошенных негативно относится к Венгрии Лидер нелюбви – Россия: 52%.

20% все еще считают Россию хорошим соседом Впрочем, каждый пятый относится тепло или очень тепло к агрессору. Полный выпуск программы "Вєсті.UA" смотрите здесь.