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      Сколько украинцев тепло и очень тепло относятся к России: невероятные цифры

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      Бывшие регионалы возмущаются – мол, как можно разрывать договор о дружбе с Россией. Крым, Донбасс, а теперь еще и Азовское море для них, очевидно – не аргументы. И каким бы популизмом не занимались политики, украинская нация достаточно трезва, чтобы расставлять приоритеты.

      Половина украинцев признались, что наиболее дружественным народом считают поляков, а на второй строчке теплых чувств украинцев – весь Евросоюз.

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      Замыкает "любовный треугольник" Беларусь – теплые отношения с северным соседом чувствуют 47% опрошенных.


      Белорусов украинцы считают друзьями

      Прохладу в отношениях с Венгрией признали 23%, а наиболее нейтрально украинцы относятся к Румынии – 62%.


      Четверть опрошенных негативно относится к Венгрии

      Лидер нелюбви – Россия: 52%.


      20% все еще считают Россию хорошим соседом

      Впрочем, каждый пятый относится тепло или очень тепло к агрессору.

      Полный выпуск программы "Вєсті.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости России Новости Украины Евросоюз Венгрия Румыния Новости Беларуси Новости Польши статистика социологическое исследование
      Источник: 24 канал
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