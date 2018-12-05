Сколько украинцев тепло и очень тепло относятся к России: невероятные цифры
Бывшие регионалы возмущаются – мол, как можно разрывать договор о дружбе с Россией. Крым, Донбасс, а теперь еще и Азовское море для них, очевидно – не аргументы. И каким бы популизмом не занимались политики, украинская нация достаточно трезва, чтобы расставлять приоритеты.
Половина украинцев признались, что наиболее дружественным народом считают поляков, а на второй строчке теплых чувств украинцев – весь Евросоюз.
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Замыкает "любовный треугольник" Беларусь – теплые отношения с северным соседом чувствуют 47% опрошенных.
Белорусов украинцы считают друзьями
Прохладу в отношениях с Венгрией признали 23%, а наиболее нейтрально украинцы относятся к Румынии – 62%.
Четверть опрошенных негативно относится к Венгрии
Лидер нелюбви – Россия: 52%.
20% все еще считают Россию хорошим соседом
Впрочем, каждый пятый относится тепло или очень тепло к агрессору.
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