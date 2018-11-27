Прибыли Порошенка выросли на десятки миллионов: детали в цифрах

Порошенко уверял, что став президентом, продаст бизнес. Однако дела в "Рошена" пошли еще лучше, и у гаранта тоже. И когда половина украинцов живет за чертой бедности, доходы того, кто отошел от дел, выросли в 8 раз.

60 миллионов гривен – такую ​​сумму дивидендов получил гарант конституции от фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Эти деньги накапливались целых три года. Читайте также: Скільки заробляли українці в 2018 році: неочікувані цифри На начало ноября Петр Порошенко задекларировал еще 126,7 миллионов гривен прибыли. Таким образом 2018 принес гаранту почти 200 миллионов гривен.

2018 год принес Порошенку почти 200 миллионов гривен В 2017 году Петр Алексеевич задекларировал 16,3 миллионов доходов. В рейтинге самых богатых украинцов Петр Порошенко занял 6-ю строчку с приростом капитала 7% или более миллиарда гривен. А вот зарплату за прошлый год в размере 336 тисяч гривен Порошенко гордо отдал на благотворительность.

Порошенко на 6 месте среди самых богатых украинцев Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.