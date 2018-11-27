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      Прибыли Порошенка выросли на десятки миллионов: детали в цифрах

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      Порошенко уверял, что став президентом, продаст бизнес. Однако дела в "Рошена" пошли еще лучше, и у гаранта тоже. И когда половина украинцов живет за чертой бедности, доходы того, кто отошел от дел, выросли в 8 раз.

      60 миллионов гривен –  такую ​​сумму дивидендов получил гарант конституции от фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". Эти деньги накапливались целых три года.

      Читайте также: Скільки заробляли українці в 2018 році: неочікувані цифри

      На начало ноября Петр Порошенко задекларировал еще 126,7 миллионов гривен прибыли. Таким образом 2018 принес гаранту почти 200 миллионов гривен.

      2018 год принес Порошенку почти 200 миллионов гривен
      2018 год принес Порошенку почти 200 миллионов гривен

      В 2017 году Петр Алексеевич задекларировал 16,3 миллионов доходов.

      В рейтинге самых богатых украинцов Петр Порошенко занял 6-ю строчку с приростом капитала 7% или более миллиарда гривен. А вот зарплату за прошлый год в размере 336 тисяч гривен Порошенко гордо отдал на благотворительность.

      Порошенко на 6 месте среди самых богатых украинцев
      Порошенко на 6 месте среди самых богатых украинцев

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

      Теги: Петр Порошенко Деньги е-декларирование Бизнес
      Источник: 24 канал
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