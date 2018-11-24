Сколько зарабатывали украинцы в 2018 году: неожиданные цифры

Главную смету нардепы приняли. Несмотря на то, что бюджет в основном ориентирован на погашение миллиардных долгов чиновники гарантируют рост минималок. Впрочем у инфляции свои планы, поэтому рост заработков в Украине не означает улучшения.

9100 гривен – такова средняя зарплата украинца в 2018 году.

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23,95% граждан получает примерно минимальную зарплату в месяц в сумме 3723 гривен. 7,9% украинцев, которые работают получают меньше минималки. То есть это 1 миллион 254 тысячи граждан.



Зарплата

Свыше 10 тысяч гривен заработной платы получает каждый пятый украинец.

Заработная плата в Украине

За последние 4 года зарплата среднестатистического украинца выросла в 2,5 раза.

Зарплата среднестатистического украинца выросла в 2,5 раза

Однако из-за инфляции по факту уменьшилась на 21%.