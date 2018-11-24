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      Сколько зарабатывали украинцы в 2018 году: неожиданные цифры

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      Главную смету нардепы приняли. Несмотря на то, что бюджет в основном ориентирован на погашение миллиардных долгов чиновники гарантируют рост минималок. Впрочем у инфляции свои планы, поэтому рост заработков в Украине не означает улучшения.

      9100 гривен – такова средняя зарплата украинца в 2018 году.

      Читайте также: Насколько выросла стоимость коммунальных услуг в Украине за пять лет: космические цифры

      23,95% граждан получает примерно минимальную зарплату в месяц в сумме 3723 гривен. 7,9% украинцев, которые работают получают меньше минималки. То есть это 1 миллион 254 тысячи граждан.

      зарплата
      Зарплата

      Свыше 10 тысяч гривен заработной платы получает каждый пятый украинец.

      зарплата

      Заработная плата в Украине

      За последние 4 года зарплата среднестатистического украинца выросла в 2,5 раза.

      зарплата

      Зарплата среднестатистического украинца выросла в 2,5 раза

      Однако из-за инфляции по факту уменьшилась на 21%.

      Теги: Новости Украины Минимальная зарплата Деньги
      Источник: 24 канал
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