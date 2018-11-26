Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию

В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.11 – экс-руководитель ГФС Продан выздоровел и вернулся в Украину. Более того, написал, что никуда не убегал, а только подлечил старые болячки и готов работать со следствием. Российский актер намылился в Великобританию на кинофестиваль. Это возмутило Антона Геращенко, он написал письмо премьер-министру Великобритании, чтобы Охлобыстина в королевство не пускали.

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