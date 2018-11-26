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      Вести.UA. Чемпион по хитрости Продан. Возмутительное письмо Геращенко в Британию

      Вести.UA 64 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Вести.UA" за 26.11 – экс-руководитель ГФС Продан выздоровел и вернулся в Украину. Более того, написал, что никуда не убегал, а только подлечил старые болячки и готов работать со следствием. Российский актер намылился в Великобританию на кинофестиваль. Это возмутило Антона Геращенко, он написал письмо премьер-министру Великобритании, чтобы Охлобыстина в королевство не пускали.

      Также в выпуске:

      Отсуженные у российского "Газпрома" деньги решили перевести ... за океан.

      Прибыли Петра Поршенко выросли на десятки миллионов: детали в цифрах.

      Теги: Государственная фискальная служба Антон Геращенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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