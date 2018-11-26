Вєсті.UA. Чемпіон з хитрості Продан. Обурливий лист Геращенка до Британії

У свіжому випуску "Вєсті.UA" за 26.11 – екс-керівник фіскальної служби Продан одужав і повернувся до України. Більше того, написав, що нікуди не тікав, а лише підлікував старі болячки та готовий працювати зі слідством. Російський актор намилився у Британію на кінофестиваль. Це обурило Антона Геращенка, тому він написав листа прем'єр-міністру Британії, щоб Охлобистіна в королівство не пускали.

Також у випуску: Відсуджені в російського "Газпрому" гроші вирішили перевести... за океан. Прибутки Петра Поршенка зросли на десятки мільйонів: деталі в цифрах.