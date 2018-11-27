Прибутки Порошенка зросли на десятки мільйонів: деталі в цифрах

Порошенко запевняв, що ставши президентом, продасть бізнес. Проте справи в "Рошена" пішли ще краще, і в гаранта теж. І коли половина українців живе за межею бідності, прибутки того, хто відійшов від справ, зросли у 8 разів.

60 мільйонів гривень – таку суму дивідендів отримав гарант конституції від фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Ці гроші накопичувались цілих три роки.

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На початок листопада Петро Порошенко задекларував ще 126,7 мільйонів гривень прибутку. Таким чином 2018 рік приніс гаранту майже 200 мільйонів гривень.



2018 рік приніс Порошенку 200 мільйонів гривень

У 2017 році Петро Олексійович задекларував 16,3 мільйонів доходів.

У рейтингу найбагатших українців Петро Порошенко посів 6-ту сходинку із приростом капіталу 7% або понад мільярд гривень. А от зарплату за минулий рік у розмірі 336 тисяч гривень порошенко гордо віддав на благодійність.



Порошенко на 6 місці серед найбагатших українців

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