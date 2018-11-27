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      Прибутки Порошенка зросли на десятки мільйонів: деталі в цифрах

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      Порошенко запевняв, що ставши президентом, продасть бізнес. Проте справи в "Рошена" пішли ще краще, і в гаранта теж. І коли половина українців живе за межею бідності, прибутки того, хто відійшов від справ, зросли у 8 разів.

      60 мільйонів гривень – таку суму дивідендів отримав гарант конституції від фонду "Прайм Ессетс Кепітал". Ці гроші накопичувались цілих три роки.

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      На початок листопада Петро Порошенко задекларував ще 126,7 мільйонів гривень прибутку. Таким чином 2018 рік приніс гаранту майже 200 мільйонів гривень.

      2018 рік приніс Порошенку 200 мільйонів гривень
      2018 рік приніс Порошенку 200 мільйонів гривень

      У 2017 році Петро Олексійович задекларував 16,3 мільйонів доходів. 

      У рейтингу найбагатших українців Петро Порошенко посів 6-ту сходинку із приростом капіталу 7% або понад мільярд гривень. А от зарплату за минулий рік у розмірі 336 тисяч гривень порошенко гордо віддав на благодійність.

      Порошенко на 6 місці серед найбагатших українців
      Порошенко на 6 місці серед найбагатших українців

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

      Теги: Петро Порошенко Гроші Бізнес е-декларування
      Джерело: 24 канал
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