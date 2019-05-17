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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Хто з кандидатів у політиків витратив на президентську кампанію найбільше: космічні суми

      48 Читать новость на русском

      Поки вся країна оговтується після президентських виборів, соціологи підраховують гроші, які кандидати витратили на агітацію.

      Загалом 1,7 мільярда гривень витратили кандидати у президенти на рекламу у першому турі виборів.

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      І третина всіх витрат належить Петру Порошенку. П'ятий президент України витратиі на рекламу і відомі борди "Думай!" 585 мільйонів гривень.

      У той час як Зеленському, Тимошенко, Вілкулу, Ляшку, Таруті та Гриценку довелося витратити понад 100 мільйонів гривень. 

      Цікаво, що шість учасників президентських перегонів, серед них Юрій Тимошенко, Кива і Балашов, подали до ЦВК "нульові" звіти. Тобто все що вони зробили – розтранжирили 2,5 мільйона на реєстрацію у ЦВК.

      Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Гроші ЦВК Юрій Тимошенко Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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